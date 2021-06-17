EURO 2020 Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı canlı

2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. EURO 2020 C Grubu'nda günün ilk maçında ilk maçlarını kaybeden Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. İki takım da gruptaki ilk puanları ve galibiyetleri için mücadele ediyor. Ukrayna grubun ilk maçında Hollanda'ya 3-2 mağlup olmuştu. Makedonya ise Avusturya'ya 3-1 kaybetmişti.

MAÇ BAŞLADI

GOL | Ukrayna, tecrübeli yıldızı Andriy Yarmolenko'nun 29. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

GOL | Ukrayna 2. golü de buldu. Roman Yaremchuk, 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İLK YARI | Kuzey Makedonya karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Ukrayna, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı 11'leri

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi, Yaremchuk

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski, Bardi, Elif Elmas, Pandev