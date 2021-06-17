EURO 2020 Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı canlı
EURO 2020 C Grubu'nda ilk maçlarını kaybeden Ukrayna ve Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. İki takım da ilk puanlarını ve galibiyetlerini almak için sahaya çıkıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Ukrayna, Yarmolenko ve Yaremchuk'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. EURO 2020 C Grubu'nda günün ilk maçında ilk maçlarını kaybeden Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. İki takım da gruptaki ilk puanları ve galibiyetleri için mücadele ediyor. Ukrayna grubun ilk maçında Hollanda'ya 3-2 mağlup olmuştu. Makedonya ise Avusturya'ya 3-1 kaybetmişti.
MAÇ BAŞLADI
GOL | Ukrayna, tecrübeli yıldızı Andriy Yarmolenko'nun 29. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
GOL | Ukrayna 2. golü de buldu. Roman Yaremchuk, 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
İLK YARI | Kuzey Makedonya karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Ukrayna, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı 11'leri
Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi, Yaremchuk
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski, Bardi, Elif Elmas, Pandev