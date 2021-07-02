Euro 2020 | Ukrayna - İngiltere Canlı

Dünya futbolunda yeniden söz sahibi olmakta kararlı olan ve tek büyük kupasını 1966'da evinde Dünya Kupası'nı kazanarak başaran İngiltere, EURO 2020 çeyrek finalde Ukrayna ile kapışıyor. Son 16'da Almanlar'ı 2-0 deviren İngilizler, favori çıktığı mücadeleyi kazanıp, 1996'dan sonra ilk kez yarı finale çıkmak istiyor. İsveç'i uzatmalarda 2-1 yenerek şampiyona tarihinde ilk kez son 8'e kalma başarısı gösteren Ukrayna ise Yarmolenko ve Yaremchuk'un önderliğinde sürpriz peşinde. Ukrayna, güçlü rakibini 1 kez yendi, 6 kez berabere kaldı ve 4 kez yenildi; attıkları 3 gole ise İngilizler, 9 golle karşılık verdi.

Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Ukrayna-İngiltere maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek. Yarın akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ukrayna - İngiltere ilk 11'ler:

Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko, Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Sancho, Mount, Sterling, Harry Kane

Maç Başladı

GOL! 4.dakikada İngiltere, Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Sterling ara pasını verdi Kane kayarak vurdu ve golü attı

KALECİ ÇIKARDI! 17.dakikada Yaremchuk orta alanda kazandığı topla ceza sahasına girdi sol ayağıyla vurdu kaleci Pickford topu çıkardı

33.dakikada ceza sahası dışından Rice vurdu kaleci Buschan son anda topu çıkardı

OFSAYT! 39.dakikada Sancho uygun durumda topu aldı bekletmeden vurdu kaleci son anda topu çıkardı ancak pozisyonun devamında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı

43.dakikada ceza sahası dışından Shaparenko vurdu top az farkla auta gitti

İlk yarıyı İngiltere 1-0 önde kapattı







