Euro 2020 | Ukrayna - İngiltere Canlı
İngiltere, favori olarak çıktığı EURO 2020 çeyrek finalinde Ukrayna ile karşılaşıyor. İngilizler, tek büyük kupasını kazandığı Wembley'de yeniden dünya futboluna damga vurmak istiyor. Kupanın sürpriz takımlarından olan Ukrayna ise çıkışını yıldızlar topluluğu rakibi karşısında sürdürmeye çalışacak. Ukrayna - İngiltere maçı canlı anlatımı, skor takibi ve detayları haberimizde...
Dünya futbolunda yeniden söz sahibi olmakta kararlı olan ve tek büyük kupasını 1966'da evinde Dünya Kupası'nı kazanarak başaran İngiltere, EURO 2020 çeyrek finalde Ukrayna ile kapışıyor. Son 16'da Almanlar'ı 2-0 deviren İngilizler, favori çıktığı mücadeleyi kazanıp, 1996'dan sonra ilk kez yarı finale çıkmak istiyor. İsveç'i uzatmalarda 2-1 yenerek şampiyona tarihinde ilk kez son 8'e kalma başarısı gösteren Ukrayna ise Yarmolenko ve Yaremchuk'un önderliğinde sürpriz peşinde. Ukrayna, güçlü rakibini 1 kez yendi, 6 kez berabere kaldı ve 4 kez yenildi; attıkları 3 gole ise İngilizler, 9 golle karşılık verdi.
Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Ukrayna-İngiltere maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek. Yarın akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ukrayna - İngiltere ilk 11'ler:
Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko, Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Sancho, Mount, Sterling, Harry Kane
Maç Başladı
GOL! 4.dakikada İngiltere, Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Sterling ara pasını verdi Kane kayarak vurdu ve golü attı
KALECİ ÇIKARDI! 17.dakikada Yaremchuk orta alanda kazandığı topla ceza sahasına girdi sol ayağıyla vurdu kaleci Pickford topu çıkardı
33.dakikada ceza sahası dışından Rice vurdu kaleci Buschan son anda topu çıkardı
OFSAYT! 39.dakikada Sancho uygun durumda topu aldı bekletmeden vurdu kaleci son anda topu çıkardı ancak pozisyonun devamında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı
43.dakikada ceza sahası dışından Shaparenko vurdu top az farkla auta gitti
İlk yarıyı İngiltere 1-0 önde kapattı