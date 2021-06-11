Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler'le kozlarını paylaşacak. İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan ve sahadan 3-0 mağlup ayrılan Milli Takım, Galler ve İsviçre maçlarını kardeş ülke Azerbaycan'da oynayacak. Ay Yıldızlılar, Gareth Bale önderliğindeki Galler karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçlarının ardından diğer turlarda eleme sistemi uygulanacak.









EURO 2020 Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Haziran Çarşamba günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler maçı TSİ 19.00'da başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır ( Fenerbahçe ), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz ( Beşiktaş ), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı ( Galatasaray ), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Galler'in EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Defans: Ben Davies (Tottenham), Joe Rodon (Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Connor Roberts (Swansea City), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town)

Orta saha: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), David Brooks (Bournemouth), Harry Wilson (Liverpool)

Forvet: Kieffer Moore (Cardiff City), Gareth Bale (Real Madrid), Tyler Roberts (Leeds United), Daniel James (Manchester United)