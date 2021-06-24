EURO 2020 son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?
16. Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki (EURO 2020) eleme turu karşılaşmaları, 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak. EURO 2020 son 16 turu maçları, ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar haberimizde...
Tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliği yaptığı turnuvanın grup aşaması sona erdi. 6 grupta oynanan maçlar sonucu ilk 2 sırayı alanlar ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 takım, son 16 turunda mücadele edecek.
Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.
Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020’nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılacak finalde belli olacak.
EURO 2020’de grup aşamasından sonraki eşleşmelerin (TSİ) programı şöyle:
Son 16 turu
26 Haziran Cumartesi:
Galler-Danimarka (19.00/Amsterdam)
İtalya-Avusturya (22.00/Londra)
27 Haziran Pazar:
Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)
Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)
28 Haziran Pazartesi:
Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)
Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)
29 Haziran Salı:
İngiltere-Almanya (19.00/Londra)
İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)
Çeyrek finaller
2 Temmuz Cuma:
1. Çeyrek final: Fransa-İsviçre / Hırvatistan-İspanya (19.00/Saint Petersburg)
2. Çeyrek final: Belçika-Portekiz / İtalya-Avusturya (22.00/Münih)
3 Temmuz Cumartesi:
3. Çeyrek final: Hollanda-Çekya / Galler-Danimarka (19.00/Bakü)
4. Çeyrek final: İsveç-Ukrayna / İngiltere-Almanya (22.00/Roma)
Yarı finaller
Temmuz Salı:
1. Yarı final: 2. Çeyrek finalin galibi - 1. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)
7 Temmuz Çarşamba:
2. Yarı final: 4. Çeyrek finalin galibi - 3. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)
Final
11 Temmuz Pazar:
1. Yarı finalin galibi - 2. Yarı finalin galibi (22.00/Londra)
ANKARA (AA)