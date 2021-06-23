Euro 2020 | Slovakya - İspanya maçı Canlı
EURO 2020 E Grubu 3. ve son maçında Slovakya ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor'un transfer ettiği Marek Hamsik’li Slovakya, yıldızlar topluluğu rakibini devirmesi halinde tur biletini kapacak. Sürpriz yaşamak istemeyen İspanya da rakibi gibi galibiyetle son 16'ya yükselme peşinde. Slovakya - İspanya maçı canlı anlatımı, skor takibi ve detayları haberimizde...
EURO 2020 E Grubu'nda yıldızlar topluluğu İspanya ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Slovakya 3 puanla 2. sırada yer alırken 2 puanı bulunan İspanya ise 3. basamakta. Trabzonspor ’un yeni yıldızı olacak Marek Hamsik’li Slovakya’nın, bu akşam gruptan çıkması için önünde iki seçenek var... Slovaklar, İspanya’yı yenerse bileti kapacak; berabere kalırlarsa İsveç’in, Polonya karşısında kaybetmemesini bekleyecek. İspanyollar, Slovakya’yı devirirse bir üst tura yükselecek. Boğalar berabere kalır, Polonya kazanamaz ise üçüncü olacaklar.
Slovakya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Slovakya ile İspanya arasındaki karşılaşmaya Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı ev sahipliği yapacak. TSİ 19.00'da başlayacak ve Björn Kuipers'in yöneteceği 90 dakika TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Slovakya - İspanya ilk 11'leri belli oldu!
Slovakya: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda
İspanya: Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Gerard Moreno, Sarabia, Morata
Maç Başladı
PENALTI! 10.dakikada İspanya penaltı vuruşu kazandı
PENALTI YİNE KAÇTI! 11.dakikada kazanılan penaltıyı Morata kullandı şutun kaleci Dubravka çıkardı.
İspanya böylece Euro 2020'de kazandığı iki penaltıyı da kaçırdı. İlk penaltıyı da Gerard Moreno kullanamamıştı
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1407736976703373315
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