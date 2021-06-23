Euro 2020 | Slovakya - İspanya maçı Canlı

EURO 2020 E Grubu'nda yıldızlar topluluğu İspanya ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Slovakya 3 puanla 2. sırada yer alırken 2 puanı bulunan İspanya ise 3. basamakta. Trabzonspor ’un yeni yıldızı olacak Marek Hamsik’li Slovakya’nın, bu akşam gruptan çıkması için önünde iki seçenek var... Slovaklar, İspanya’yı yenerse bileti kapacak; berabere kalırlarsa İsveç’in, Polonya karşısında kaybetmemesini bekleyecek. İspanyollar, Slovakya’yı devirirse bir üst tura yükselecek. Boğalar berabere kalır, Polonya kazanamaz ise üçüncü olacaklar.

Slovakya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Slovakya ile İspanya arasındaki karşılaşmaya Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı ev sahipliği yapacak. TSİ 19.00'da başlayacak ve Björn Kuipers'in yöneteceği 90 dakika TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Slovakya - İspanya ilk 11'leri belli oldu!

Slovakya: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda

İspanya: Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Gerard Moreno, Sarabia, Morata









Maç Başladı

PENALTI! 10.dakikada İspanya penaltı vuruşu kazandı

PENALTI YİNE KAÇTI! 11.dakikada kazanılan penaltıyı Morata kullandı şutun kaleci Dubravka çıkardı.

İspanya böylece Euro 2020'de kazandığı iki penaltıyı da kaçırdı. İlk penaltıyı da Gerard Moreno kullanamamıştı









YİNE KALECİ! 23.dakikada Morata ceza sahasına girmeden sert vurdu kaleci Dubravka bunu da çıkardı

ÇOK İLGİNÇ GOL! 30.dakikada ceza sahası dışından Sarabia sert vurdu şutu üst direkten döndü, yükseklik kazanan topu yumruklamak isteyen Dubravka ters bir vuruşla kendi kalesine golü attı

44.dakikada Koke sert vurdu şutu yandan auta gitti

GOL! 45+3.dakikada İspanya, Laporte'un golüyle 2-0 öne geçti. Köşe vuruşunun ardından Slovakya savunma topu uzaklaştıramadı. Sağ kanattan Sarabia ortaladı Aymeric Laporte iyi yükseldi ve köşeden golü attı

İlk yarıyı İspanya 2-0 galip tamamladı

GOL! 56.dakikada İspanya, Sarabia ile skoru 3-0 yaptı. Sol kanattan gelen ortaya bekletmeden vuran Pablo Sarabia köşeden golü attı











