EURO 2020, Avrupa Şampiyonası tarihinde en gollü turnuva olmaya aday. Bugüne kadar 41 maça sahne olan kupada 112 gole imza atıldı.

İkinci kez 24 takım ile oynanan organizasyonda EURO 2016, toplam 108 gole sahne olmuştu. Böylelikle EURO 2020 şimdiden bir önceki turnuvada atılan gol sayısını geçmiş oldu. Kupada ortalama 2,76 gol atılırken İspanya'nın uzatmalarda Hırvatistan'ı 5-3 mağlup ettiği son 16 mücadelesi şimdiye kadar ki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

En golcü takım İspanya

Öte yandan turnuva boyunca şimdiye kadar 4 maça çıkan İspanya, attığı 11 golle en golcü takım olmayı başardı. İspanyolları 4 maçta attığı 9 golle Danimarka takip ediyor.