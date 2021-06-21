Euro 2020 Rusya - Danimarka maçı Canlı
Rusya ile Danimarka, EURO 2020 B Grubu 3. ve son maçında kozlarını paylaşıyor. 3 puanlı Rusya, Finlandiya'nın ardından averajla 3. basamakta. Puansız Danimarka ise son sırada ve turu geçmek için galibiyet peşinde. Rusya - Danimarka maçı canlı anlatımı, skor takibi ve detayları haberimizde...
EURO 2020 B Grubu son maçında Rusya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Rusya, Danimarka'yı yener veya berabere kalıp, Finlandiya'nın Belçika'yı yenememesi durumunda bir üst tur biletini direkt kapacak. Danimarka ise kazanıp, diğer maçların sonucuna göre hareket edecek.
Rusya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı haberimizde olacak.
Rusya - Danimarka maçı ilk 11'leri belli oldu
Rusya: Safonov, Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Golovin, Dzyuba
Danimarka: Schmeichel, Wass, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Damsgaard, Poulsen, Braithwaite
Maç Başladı
NET POZİSYON! 18.dakikada Rusya atağında Golovin ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu kaleci Schmeichel ayakları ile çıkardı
28.dakikada Hojbjerg sert vurdu top az farkla auta gitti
GOL! 38.dakikada Danimarka, Damsgaard'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topu alan Damsgaard klas bir vuruşla köşeden golü attı
EURO 2020 B Grubu puan durumu
1- Belçika / 6 puan
2- Finlandiya / 3 puan
3- Rusya / 3 puan
4- Danimarka / 0 puan