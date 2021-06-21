Euro 2020 Rusya - Danimarka maçı Canlı

EURO 2020 B Grubu son maçında Rusya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Rusya, Danimarka'yı yener veya berabere kalıp, Finlandiya'nın Belçika'yı yenememesi durumunda bir üst tur biletini direkt kapacak. Danimarka ise kazanıp, diğer maçların sonucuna göre hareket edecek.





Rusya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı haberimizde olacak.





Rusya - Danimarka maçı ilk 11'leri belli oldu

Rusya: Safonov, Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Golovin, Dzyuba

Danimarka: Schmeichel, Wass, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Damsgaard, Poulsen, Braithwaite









Maç Başladı

NET POZİSYON! 18.dakikada Rusya atağında Golovin ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu kaleci Schmeichel ayakları ile çıkardı

28.dakikada Hojbjerg sert vurdu top az farkla auta gitti

GOL! 38.dakikada Danimarka, Damsgaard'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topu alan Damsgaard klas bir vuruşla köşeden golü attı









EURO 2020 B Grubu puan durumu

1- Belçika / 6 puan

2- Finlandiya / 3 puan

3- Rusya / 3 puan

4- Danimarka / 0 puan





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