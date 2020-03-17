Euro 2020 play-off maçları ve hazırlık maçları da ertelendi
UEFA tarafından bugün yapılan açıklamada Euro 2020 Avrupa Şampiyonası, 2021 yılı Haziran ayına ertelenirken bu turnuva için Mart ayı içinde oynanması beklenen play-off maçları da ertelendi. Play-off maçları ile birlikte hem erkek hem de kadınlarda oynanması planlanan Milli Takım maçları da 2020 yılı Haziran ayına ertelendi.
UEFA tarafından bugün yapılan açıklamada, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası 2021 yılı Haziran ayına ertelendi. Turnuva için Mart ayı içinde oynanması beklenen play-off maçları ile hazırlık maçları da Haziran ayına ertelendi.
Hem erkek hem de kadınlarda oynanması beklenen Milli Takım hazırlık maçları da durumun imkan vermesi halinde 2020 yılı Haziran ayına ertelendi.