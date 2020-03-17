Euro 2020 play-off maçları ve hazırlık maçları da ertelendi

UEFA tarafından bugün yapılan açıklamada, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası 2021 yılı Haziran ayına ertelendi. Turnuva için Mart ayı içinde oynanması beklenen play-off maçları ile hazırlık maçları da Haziran ayına ertelendi.

Hem erkek hem de kadınlarda oynanması beklenen Milli Takım hazırlık maçları da durumun imkan vermesi halinde 2020 yılı Haziran ayına ertelendi.



