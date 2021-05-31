Euro 2020 kadrosundan kim ayrılacak? 26 kişilik kadro...

Euro 2020 hazırlıklarına devam eden A Milli Takım 'da Şenol Güneş 30 kişilik kadro ile kampı başlatmıştı. 1 Haziran akşamı kadro 26 kişiye inecek. Avrupa Şampiyonası için mevcut aday kadrodan 4 oyuncu ayrılacak. Azerbaycan ve Gine maçları ile birlikte kadroda ayrılması muhtemel isimler konuşulmaya başladı...

Şenol Güneş, Gine maçı sonrasında şu ifadeleri kullandı:

''Dorukhan Toköz ve Mahmut Tekdemir çok zorladı kendini. İrfan Can ve Abdülkadir geçirdikleri sakatlık sonrasında istediğimiz ritimde değiller. Merih Demiral'ı riske etmedik. Ozan Kabak sakatlıktan döndü. Daha iyi oyunla sonuç almalıydık. İstenilen seviyede değiliz ama olacağız'. Kadrodan ayrılacak 4 oyuncu için yarın akşam karar vereceğiz. Son ana kadar bekleyeceğiz. Onun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil.''





Kaleciler (Aday: Gökhan Akkan)

Kaleci pozisyonu, A Milli Takım'ın belki de en rahat oldu bölge. Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ın performansı tartışılmaz durumda ayrıca Gine maçında forma giyen Mert Günok etkili performans ortaya koydu. Euro 2020 elemelerinde de çok başarılı bir geçmişi olan Mert Günok'un kadroda kalması bekleniyor. Turnuvalara muhtemelen 3 kaleci seçen teknik adamların olduğunu hesaba katarsak ayrılacak ilk adayın Gökhan Akkan olması bekleniyor.

Savunma (Aday: Rıdvan Yılmaz)

A Milli Takım'ın savunma hattında da güçlü isimler var. Stoper bölgesindeki dört oyuncu Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve Ozan Kabak kadroda olacaktır. Sağ bekte ilk tercih olan Zeki Çelik'in yanında iki hazırlık maçında da etkili olan Mert Müldür'ün kalması yüksek olasılık. Sol bek bölgesinde de ilk tercih Umut Meraş olacak. Şenol Güneş'in üst üste iki maç Rıdvan Yılmaz ile başlaması ve denemesi, genç oyuncunun ayrılacak isimler arasında olma ihtimali olduğunun sinyallerini verdi.

Orta saha merkez (aday: Dorukhan - İrfan Can)

A Milli Takım'ın merkez orta saha bölgesinde de önemli oyuncular var. Bu bölgede Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'ın kadroda olması bekleniyor. Azerbaycan maçında 90 dakika oynayan Taylan'ın da kadroda olması bekleniyor. Mahmut Tekdemir'in joker / birden fazla pozisyonda oynayabiliyor olması ve Gine maçında uzun süre alması da kalabileceği yönünde sinyaller verdi. Gine maçının ilk yarısında iyi performans veremeyen orta sahadan Dorukhan ve İrfan Can'ın erken çıkması ayrılacak isimler arasında olabileceklerini işaret etti.

Ofansif orta saha - Kanat (aday: Halil Akbunar - Efecan - Kerem)

A Milli Takım'ın kanat ve ofansif/kreatif orta saha bölgesinde de iyi alternatifleri var. Bu bölgeler için yeri garanti isimler Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı gibi gözüküyor. Hem santrfor hem sol kanat oynayan Kenan Karaman'ın Gine maçının ikinci yarısındaki performansı ayrıca geçmiş maçları göz önüne alındığında kalması bekleniyor. Orkun Kökçü ve Abdülkadir Ömür'ün de listede olması bekleniyor. Önceki aday kadrolarda yer alan ancak Mart ayında çağrılmayan Efecan Karaca'nın hazırlık maçlarında da az süre alması gözlerden kaçmadı. Galatasaray ile önemli bir çıkış yakalayan ve Azerbaycan maçında etkili olan genç Kerem Aktürkoğlu'nun ise kadroda kalma olasılığı daha yüksek olduğu yorumlanıyor. Halil Akbunar ise Azerbaycan maçında farklı bölgelerde de oynadı. Bu tercihler Şenol Güneş'in aday olarak gördüğü şeklinde yorumlandı.

Santrfor (aday: Enes Ünal - Halil Dervişoğlu)

Santrfor bölgesinde Burak Yılmaz ilk tercih olacak. Lille ile şampiyon olan ve çok başarılı bir sezon geçiren Burak Yılmaz'ın alternatifi olarak Enes Ünal bulunuyor ancak Halil Dervişoğlu'nun hazırlık maçları performansı Enes Ünal'ın biraz önünde yer aldı. Kenan Karaman'ın da bu bölgede oynayabilir konumda olmasının ardından Şenol Güneş'in bir tercihi de santrfordan yana yapabileceği konuşuluyor...









Tolga Kuru / Fanatik.com.tr