EURO 2020 İtalya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye'yi 3-0 deviren ve A Grubu'nun favorisi olan İtalya, İsviçre’yi Roma’da ağırlayacak. 28 maçtır yenilmeyen Gök Mavililer, bu maçı da kazanarak bir üst tura çıkmayı garantilemek amacında. İsviçre ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.
EURO 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Takımımız, Galler'le kozlarını paylaşacak. Türkiye’nin yer aldğı A Grubu’nun diğer maçında İtalya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. İtalya, bu maçı da sahasında, Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda oynayacak. İsviçre de Bakü’deki Galler karşılaşmasının ardından yaklaşık 3 bin 100 kilometre ve 4 saat uçak yolculuğuyla Gök Mavililer’in karşısına çıkacak. Türkiye’yi açılışta 3-0 mağlup eden İtalyanlar’da teknik direktör Roberto Mancini, Kırmızı-Beyazlılar’ı da yenerek 6 puanla gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Çok formda olan İtalya, 28 maçtır rakiplerine kaybetmiyor ve son 9 maçını da gol yemeden kazandı.
EURO 2020 İtalya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı Rus hakem Sergei Karasev Grande yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.
İtalya - İsviçre muhtemel 11'ler:
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, İnsigne, İmmobile
İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic
EURO 2020 A Grubu puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?
1- İtalya / 3 puan
2- İsviçre / 1 puan
3- Galler / 1 puan
4- Türkiye / 0 puan