EURO 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Takımımız, Galler'le kozlarını paylaşacak. Türkiye’nin yer aldğı A Grubu’nun diğer maçında İtalya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. İtalya, bu maçı da sahasında, Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda oynayacak. İsviçre de Bakü’deki Galler karşılaşmasının ardından yaklaşık 3 bin 100 kilometre ve 4 saat uçak yolculuğuyla Gök Mavililer’in karşısına çıkacak. Türkiye’yi açılışta 3-0 mağlup eden İtalyanlar’da teknik direktör Roberto Mancini, Kırmızı-Beyazlılar’ı da yenerek 6 puanla gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Çok formda olan İtalya, 28 maçtır rakiplerine kaybetmiyor ve son 9 maçını da gol yemeden kazandı.

EURO 2020 İtalya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı Rus hakem Sergei Karasev Grande yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

İtalya - İsviçre muhtemel 11'ler:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, İnsigne, İmmobile

İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic

EURO 2020 A Grubu puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?

1- İtalya / 3 puan

2- İsviçre / 1 puan

3- Galler / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan



