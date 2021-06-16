EURO 2020 İtalya - İsviçre maçı (CANLI)

Türkiye’nin yer aldığı A Grubu’nun diğer maçında İtalya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. İtalya, bu maçı da sahasında Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda oynuyor. İsviçre de Bakü’deki Galler karşılaşmasının ardından yaklaşık 3 bin 100 kilometre ve 4 saat uçak yolculuğuyla Gök Mavililer’in karşısına çıktı. Türkiye’yi açılışta 3-0 mağlup eden İtalyanlar’da teknik direktör Roberto Mancini, Kırmızı-Beyazlılar’ı da yenerek 6 puanla gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Çok formda olan İtalya, 28 maçtır rakiplerine kaybetmiyor ve son 9 maçını da gol yemeden kazandı.

İTALYA - İSVİÇRE CANLI İÇİN TIKLAYIN

GOL GEÇERSİZ | 19' İtalya'nın Giorgio Chiellini ile attığı gol, VAR kontrolü sonrası elle oynama sebebiyle iptal edildi.

25' İtalya'da sakatlanan kaptan Chiellini, yerini Acerbi'ye bıraktı.

GOL | 26' Sağ kanatta topla buluşan Domenico Berardi, klasını konuşturdu ve İsviçre ceza sahasına girdi. Çizgiye inen Berardi, boş durumdaki Locatelli'yi gördü ve yerden sert bir orta gönderdi. İsviçre savunmasının unuttuğu Locatelli, topu boş ağlara gönderdi.

GOL | 52' İtalya, farkı 2'ye çıkardı. Skor perdesini açan isim olan Manuel Locatelli, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını rahatlatan golü kaydetti.

Manuel Locatelli, 12. milli maçında 3. golünü attı.

EURO 2020 İtalya - İsviçre maçıhangi kanalda?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan maçı Rus hakem Sergei Karasev Grande yönetiyor. TRT 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

İtalya - İsviçre ilk 11'ler:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, İnsigne, İmmobile

İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic







