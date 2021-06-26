Euro 2020 | İtalya - Avusturya maçı Canlı

EURO 2020'de grup maçları sona erdi, gözler Son 16'ya çevrildi. A Milli Takımımız'ın da bulunduğu A Grubu'nu domine eden ve 3 maçta topladığı 9 puanla tur biletini alan İtalya, Avusturya ile karşı karşıya geliyor. A Grubu’nda oynadığı 3 maçı da kazanan İtalyanlar, bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde gol görmedi.

İtalyanlar, son olarak 14 Ekim 2020’de Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında kalesinde gol görmüştü. C Grubu'nu Hollanda'nın ardından 2. sırada tamamlayan Avusturya, sürpriz performansını turnuvanın favorileri arasında gösterilen İtalya karşısında sürdürmeye çalışacak...

İtalya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wembley'de oynanacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İtalya - Avusturya maçı ilk 11'leri belli oldu

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Immobile, Insigne

Avusturya: Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba, Grillitsch; Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner, Arnautovic









Maç Başladı









Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020’nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılacak finalde belli olacak.

Son 16 turu maç programı:

26 Haziran Cumartesi:

Galler 0-4 Danimarka

İtalya-Avusturya (22.00/Londra)

27 Haziran Pazar:

Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)

Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)

28 Haziran Pazartesi:

Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)

Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)

29 Haziran Salı:

İngiltere-Almanya (19.00/Londra)

İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)

Çeyrek finaller

2 Temmuz Cuma:

1. Çeyrek final: Fransa-İsviçre / Hırvatistan-İspanya (19.00/Saint Petersburg)

2. Çeyrek final: Belçika-Portekiz / İtalya-Avusturya (22.00/Münih)

3 Temmuz Cumartesi:

3. Çeyrek final: Hollanda-Çekya / Galler-Danimarka (19.00/Bakü)

4. Çeyrek final: İsveç-Ukrayna / İngiltere-Almanya (22.00/Roma)

Yarı finaller

Temmuz Salı:

1. Yarı final: 2. Çeyrek finalin galibi - 1. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

7 Temmuz Çarşamba:

2. Yarı final: 4. Çeyrek finalin galibi - 3. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

Final

11 Temmuz Pazar:

1. Yarı finalin galibi - 2. Yarı finalin galibi (22.00/Londra)