Rakiplerimizin kadroları belli oldu. EURO 2020'de A Milli Takım 'ımız ile birlikte A Grubu'nda yer alan İtalya, Galler ve İsviçre'nin aday kadroları belli oldu. Ülkeler, 26 kişilik nihai kadrolarını 1 Haziran 2021 tarihinde açıklayacak. Peki, rakiplerimizden İsviçre'nin kadrosunda hangi oyuncular var? İşte EURO 2020 İsviçre Milli Takım kadrosu...

İSVİÇRE MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Yann Sommer (Mönchengladbach), Yvon Mvogo (PSV), Jonas Omlin (Montpellier), Gregor Kobel (Stuttgart)

Defans: Manuel Akanji (Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (Zürich), Ricardo Rodríguez (Torino), Silvan Widmer (Basel), Fabian Schär (Newcastle United), Jordan Lotomba (Nice), Eray Cömert (Basel)

Orta saha: Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Mönchengladbach), Remo Freuler (Atalanta), Djibril Sow (Frankfurt), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Ruben Vargas (Augsburg), Steven Zuber (Frankfurt), Edimilson Fernandes (Mainz), Christian Fassnacht (Young Boys), Dan Ndoye (Nice), Andi Zeqiri (Brighton)

Forvet: Breel Embolo (Mönchengladbach), Mario Gavranović (Dinamo Zagreb), Haris Seferović (Benfica)