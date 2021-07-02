Euro 2020 | İsviçre - İspanya maçı Canlı

İkinci turda son Dünya Kupası’nın sahibi Fransa’yı eleyen İsviçre, İspanya ile yarı finale çıkmak için karşılaşıyor. Samsunspor’un eski hocası Vladimir Petkovic önderliğinde tarihinde ilk kez son 8’e kalan Kırmızı-Beyazlılar, Hırvatistan’ı bir önceki turda eleyen İspanyollar karşısında da favori değil. İsviçre’de Xhaka, cezalı olduğu için yok. Boğalar, İsviçre’yi daha önce 16 kez yendi, 5 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez yenildi; attıkları 48 gole karşılık da kalelerinde 18 gol gördüler. Bu maçın galibi, Belçika-İtalya galibiyle 6 Temmuz’da yarı finalde karşılaşacak.

İsviçre - İspanya ilk 11'ler:

İsviçre: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Zakaria, Freuler, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo

İspanya: Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba; Busquets, Koke, Pedri; Sarabia, Ferran Torres, Morata





Maç Başladı

2.dakikada Shaqiri uzak mesafeden vurdu top savunmadan sekip kalecide kaldı

GOL! 8.dakikada İspanya Jordi Alba ile 1-0 öne geçti. Jordi Alba ceza sahası dışından vurdu savunmadan seken top köşeden ağlara gitti

17.dakikada Koke serbest vuruşu kullandı şutu baraja çarpıp dışarı gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ ! 24.dakikada İsviçre'de sakatlanan Embolo çıktı yerine Vargas girdi

29.dakikada ceza sahasına gelen topa Azpilicueta kafayı vurdu top kaleci Sommer'de kaldı

OFSAYT! 41. dakikada son kanattan Zuber ceza sahasına girdi yerde kaldı penaltı bekledi ancak öncesinde yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi

İlk yarıyı İspanya 1-0 önde kapattı

NET FIRSAT! 55.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Zakaria kafayı vurdu top az farkla auta gitti

GOL! 68.dakikada İsviçre, Shaqiri'nin golüyle durumu 1-1 yaptı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Xherdan Shaqiri sağ ayağıyla plase bir vuruş yaptı ve golü attı





KIRMIZI KART! 77.dakikada İsviçre'de Freuler yaptığı faul sonucu hakemden kırmızı kart gördü

84.dakikada Gerard Moreno sağ çaprazda topu bir anda önünde buldu sol ayağıyla plase bir vuruş yaptı ama top kalecide kaldı

Mücadele uzatmalara gitti

NET POZİSYON! 93.dakikada sol kanattan gelen ortaya kale sahasında çok net pozisyonda Moreno dokundu ama top auta gitti

96.dakikada Jordi Alba uzaktan vurdu kaleci Sommer son anda çeldi

105.dakikada Oyarzabal plase bir vuruş yaptı ancak şutunu kaleci Sommer kontrol etti







