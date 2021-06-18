Euro 2020 İngiltere - İskoçya maç sonucu: 0-0

Günün son kapışmasında turnuvanın iki ev sahibi; İngiltere ile İskoçya, kozlarını Londra'daki Wembley Stadı'nda paylaştı. Britanya temsilcileri, EURO 96 gruplarından sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı.

İlk maçında Hırvatistan'ı 1-0 yenen ve zorlanan İngilizler, yine hücumda fırsatları kullanamadı. İskoçya ise grupta ilk puanı aldı. Son maçlar öncesi Çekya 4 puan ve +2 averajla zirvede, İngiltere 4 puan ve +1 averajla ikinci sırada yer aldı









Maçtan dakikalar

DİREKTEN DÖNDÜ! 11.dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen ortaya Stones kafayı vurdu şutu direkten geri geldi

30.dakikada sol kanattan gelen ortaya O'Donnell gelişine vurdu kaleci Pickford son anda topu çeldi

İlk yarı golsüz sona erdi

İkinci yarı başladı

55.dakikada sağ çaprazdan James sert vurdu şutu üstten auta gitti

ÇİZGİDEN ÇIKTI! 62.dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Dykes vurdu çizgiden James son anda net bir golü çıkardı

73.dakika Mount pasını verdi sol kanattan gelen Luke Shaw ayağının dışıyla sert vurdu top az farkla auta gitti

NET POZİSYON! 79.dakika sağ çaprazda topu önünde bulan Che Adams bekletmeden vurdu, sert şutu üstten auta gitti









İngiltere - İskoçya ilk 11'ler belli oldu

İngiltere: Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice; Foden, Mount, Sterling; Harry Kane

İskoçya: Marshall; O'Donnell, Hanley, Tierney; McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Gilmour, Dykes; Adams