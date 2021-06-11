EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Yıldızlar topluluğu iki takımın karşı karşıya geleceği 90 dakika futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Elemelerde A Grubu'nda bulunan İngiltere, liderlik koltuğunda EURO 2020 bileti kapmıştı. Hırvatistan da rakibi gibi Galler'in önünde 17 puanla zirvede bulunuyordu.

EURO 2020 İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Haziran Pazar günü Wembley'de oynanacak İngiltere - Hırvatistan maçı TSİ 16.00'da başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak ve İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İngiltere'nin EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton)

Defans: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United)

Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City).

Hırvatistan'ın EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Lovre Kalinic, Dominik Livakovic, Simon Sluga

Savunma: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Josip Juranovic, Domagoj Bradaric, Mile Skoric, Josko Gvardiol

Orta saha: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Ivanusec

Hücum: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Rebic, Josip Brekalo, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Ante Budimir