Hollanda ile Ukrayna, EURO 2020 C Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Elemelerde Almanya'nın ardından 2. sırada yer alan ve EURO 2020 bileti alan Hollanda, ilk maçında galibiyete uzanmak istiyor. Portekiz'in de bulunduğu gruptan lider olarak çıkarak EURO 2020'ye gelen Ukrayna ise çıkışını güçlü rakibi karşısında sürdürmeye çalışacak.

EURO 2020 Hollanda - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Haziran Pazar günü Johan Cruijff Arena'da oynanacak Hollanda - Ukrayna maçı TSİ 22.00'de başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak ve Alman hakem Felix Brych'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hollanda'nın EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Maarten Stekelenburg (Ajax), Marco Bizot (Alkmaar), Tim Krul (Norwich City)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Matthijs de Ligt (Juventus), Daley Blind (Ajax), Joel Veltman (Brighton), Jurrien Timber (Ajax), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Denzel Dumfries (PSV), Stefan de Vrij (Inter), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Donny van de Beek (Manchester United), Marten de Roon (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)

Forvet: Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Wout Weghorst (Wolfsburg), Quincy Promes (Spartak Moskova), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Steven Berghuis (Feyenoord).

Ukrayna EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Defans: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dinamo Kiev), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dinamo Kiev), Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Dinamo Kiev), Oleksandr Karavaev (Dinamo Kiev), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)

Orta Saha: Serhiy Sydorchuk (Dinamo Kiev), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham United), Oleksandr Zubkov (Ferencvaros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Roman Bezus (Gent)

Forvet: Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dinamo Kiev), Artem Dovbyk (Dnipro)