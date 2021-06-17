Euro 2020 Hollanda - Avusturya maçı Canlı
EURO 2020 C Grubu'nda oynadıkları ilk maçları kazanan ve şampiyonaya iyi birer başlangıç yapan Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geliyor. İki takımda bu maçı kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Hollanda - Avusturya maçı canlı anlatımı, skor takibi ve detayları fanatik.com.tr'de...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu maçında bugün Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", Avusturya ile oynadığı son 6 müsabakayı da galibiyetle tamamladı. İlk maçta Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup eden Avusturya ise Hollanda'ya karşı olan bu şanssızlığını kırmak istiyor.
Hollanda - Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde oynanacak C Grubu mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın detayları fanatik.com.tr'de...
İlk 11'ler belli oldu!
Hollanda: Stekelenburg, De Vrij, De Ligt, Blind, Dumfries, Van Aanholt, De Roon, Wijnaldum, de Jong, Weghorst, Depay
Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Laimer, Schagler, Alaba, Baumgartner, Gregoritsch, Sabitzer
Maç başladı!
PENALTI! 9.dakikada Dumfries'in ayağına ceza sahası içinde Alaba bastı ve hakem VAR yardımıyla penaltı kararı verdi
GOL! 11.dakikada Hollanda, Depay'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti