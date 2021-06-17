Euro 2020 Hollanda - Avusturya maçı Canlı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu maçında bugün Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", Avusturya ile oynadığı son 6 müsabakayı da galibiyetle tamamladı. İlk maçta Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup eden Avusturya ise Hollanda'ya karşı olan bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Hollanda - Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde oynanacak C Grubu mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın detayları fanatik.com.tr'de...

İlk 11'ler belli oldu!

Hollanda: Stekelenburg, De Vrij, De Ligt, Blind, Dumfries, Van Aanholt, De Roon, Wijnaldum, de Jong, Weghorst, Depay

Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Laimer, Schagler, Alaba, Baumgartner, Gregoritsch, Sabitzer









Maç başladı!

PENALTI! 9.dakikada Dumfries'in ayağına ceza sahası içinde Alaba bastı ve hakem VAR yardımıyla penaltı kararı verdi

GOL! 11.dakikada Hollanda, Depay'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti



