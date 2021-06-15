EURO 2020 F Grubu’nda ev sahibi olduğu son Avrupa Şampiyonası’nı finalde kaybeden ancak 2018 Dünya Kupası’nı kazanan Fransa, kendisi gibi bir dünya devi Almanya ile kapışacak. Almanya, kupanın ev sahiplerinden biri olarak rakibini, 16 bin kişinin izleyeceği maçta Münih Arena’da ağırlayacak. Fransızlar’da uzun bir aradan sonra Milli Takım ’a dönen Karim Benzema, Mbappe ve Griezmann’la hücumda yer alıyor. Diğer tarafta EURO 2016’da yarı final oynayan ancak 2018 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaşayan Almanlar’da ise gözler çok formda bir sezon geçiren İlkay Gündoğan’la birlikte Toni Kroos ve Attila Thomas Müller’de olacak. F Grubu'nun diğer maçında ise Macaristan ile Portekiz karşılaşacak.

Fransa - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Münih Arena’da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Fransa - Almanya muhtemel 11'ler:

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimbempe, Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, Gosens, İlkay, Havertz, Gnabry, Müller

İlk kez grup aşamasında eşleştiler

Büyük turnuvalar tarihinde 6. kez karşılaşacak Fransa ve Almanya, ilk kez grup aşamasında eşleşti. İki takımın bugüne kadar oynadığı beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı. 1 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.







