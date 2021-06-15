EURO 2020 Fransa - Almanya maçı Canlı

EURO 2020 F Grubu’nda ev sahibi olduğu son Avrupa Şampiyonası’nı finalde kaybeden ancak 2018 Dünya Kupası’nı kazanan Fransa, kendisi gibi bir dünya devi Almanya ile kapışıyor. Almanya, kupanın ev sahiplerinden biri olarak rakibini, 16 bin kişinin izleyeceği maçta Münih Arena’da ağırlıyor. Fransızlar’da uzun bir aradan sonra Milli Takım ’a dönen Karim Benzema, Mbappe ve Griezmann’la hücumda yer alıyor. Diğer tarafta EURO 2016’da yarı final oynayan ancak 2018 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaşayan Almanlar’da ise gözler çok formda bir sezon geçiren İlkay Gündoğan’la birlikte Toni Kroos ve Thomas Müller’de...F Grubu'nun diğer maçında ise Portekiz, Macaristan'ı 3-0 ile geçti

Fransa - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Münih Arena’da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Fransa - Almanya maçı ilk 11'leri belli oldu!





Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kante; Pogba, Rabiot; Griezmann; Mbappe, Benzema

Almanya: Neuer; Kimmich, Ginter, Hummels, Rudiger, Gosens; Kroos, İlkay Gündoğan; Havertz, Gnabry, Müller





MAÇ BAŞLADI

NEUER ÇIKARDI! 17.dakikada Mbappe sol kanatta topu aldı ceza sahasına girdi bekletmeden vurdu şutunu Neuer son anda çıkardı

GOL! 20.dakikada Fransa, Hummels'in kendine kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

22.dakikada sol kanattan Gosens ortaladı ön direkte Thomas Müller kafayı vurdu ama top yandan auta gitti

37.dakikada seken topu bir anda önünde bulan İlkay bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti





İlk yarıyı Fransa 1-0 üstün tamamladı.

DİREKTEN DÖNDÜ! 52.dakikada sol kanattan Rabiot ceza sahasına girdi sol ayağıyla vurdu şutu direğe çarpıp dışarı gitti

NET POZİSYON! 54.dakika sol kanattan gelen ortaya Gnabry vurdu top çok az farkla dışarı gitti













İlk kez grup aşamasında eşleştiler

Büyük turnuvalar tarihinde 6. kez karşılaşacak Fransa ve Almanya, ilk kez grup aşamasında eşleşti. İki takımın bugüne kadar oynadığı beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı. 1 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.



