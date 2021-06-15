EURO 2020'de B Grubu’nda 2. maçların ilkinde kupanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg Stadı’nda Finlandiya ile karşılaşacak. Ruslar, ilk maçında Belçika’ya 3-0 kaybetti. İlk kez büyük bir turnuvaya katılan Finliler ise Danimarka’dan Eriksen’in ölümden döndüğü gün kaldığı yerden devam eden maçta Vikingler’i tek golle mağlup etti.

EURO 2020 Finlandiya - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie Grande yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Finlandiya - Rusya muhtemel 11'ler:

Finlandiya: Hradecky, O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio, Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala, Pukki, Pohjanpalo

Rusya: Shunin, Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Karavaev, Barinov, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Golovin, Dzyuba

B Grubu'nda 2. maçlar öncesi puan durumu şu şekilde:

1- Belçika / 3 puan

2- Finlandiya / 3 puan

3- Danimarka / 0 puan

4- Rusya / 0 puan