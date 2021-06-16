EURO 2020 Finlandiya - Rusya maçı canlı

EURO 2020'de B Grubu’nda 2. maçların ilkinde kupanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg Stadı’nda Finlandiya ile karşılaşıyor. Ruslar, ilk maçında Belçika’ya 3-0 kaybetti. İlk kez büyük bir turnuvaya katılan Finliler ise Danimarka’dan Eriksen’in ölümden döndüğü gün kaldığı yerden devam eden maçta Vikingler’i tek golle mağlup etti.

FİNLANDİYA - RUSYA MAÇI CANLI

Mücadele başladı

Ofsayta takılan gol!

Finlandiya'da Joel Pohjanpalo'nun 4. dakikada attığı gol VAR'ın devreye girmesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

EURO 2020 Finlandiya - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan ve TSİ 16.00'da başlayan maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie Grande yönetiyor. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

Finlandiya - Rusya 11'ler:

Finlandiya: Hradecky, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Raitala, Lod, Schüller, Kamara, Uronen, Pukki, Pohjanpalo.

Rusya: Safonov, Mario Fernandes, Dzhikiya, Diveev, Kuzyayev, Barinov, Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Golovin, Dzyuba.

B Grubu'nda 2. maçlar öncesi puan durumu şu şekilde:

1- Belçika / 3 puan

2- Finlandiya / 3 puan

3- Danimarka / 0 puan

4- Rusya / 0 puan

Eriksen'e destek

Finlandiyalı oyuncular maç öncesi ısınmaya Christian Eriksen'e destek mesajlı tişörtleriyle çıktı.