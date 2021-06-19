Turnuvanın ev sahiplerinden İngiltere, grup maçlarının yanı sıra Son 16 Turu, 2 yarı final ve final maçlarını da elinde bulunduruyor. Başkent Londra'daki 90 bin kişilik Wembley'de salgın sebebiyle maksimum 22.500 seyirci oluyor. İngiltere'nin katı koronavirüs kuralları ve bir turistin Ada'ya ayak basması durumunda 5 gün karantinada kalması, UEFA'yı 11 Temmuz'daki şampiyonluk maçı öncesi endişelendiriyor.

Kolaylık talep ediyorlar

UEFA, final zamanı 2.500 özel misafirin karantina kısıtlamasına dahil olmamasını ve finalde yer alacak olası Ada dışından bir ülkenin taraftarlarının ülkeye girişlerinde kolaylık talep ediyor. Eğer İngiltere bu konuda geri adım atmaz ise finalin, maçları yüzde 100 kapasiteyle oynayabilen Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'deki 67.215 kişilik Puskas Arena'ya alınma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.