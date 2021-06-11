EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya kozlarını paylaşacak. Danimarka, elemelerde 16 puan topladı ve İsviçre'nin 1 puan gerisinde EURO 2020 bileti aldı. Finlandiya ise namağlup İtalya'nın ardından Bosna Hersek ve Yunanistan gibi güçlü takımların önünde 2. sırada yer alarak finallere gelmeye hak kazandı. Danimarka kadrosunda Kasper Schmeichel, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Martin Braithwaite gibi önemli isimler bulunuyor. Finlandiya'nın en önemli kozu ise Teemu Pukki.

EURO 2020 Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Haziran Cumartesi günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Danimarka EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Jonas Lössl (Midtjylland), Frederik Ronnow (Schalke 04), Kasper Schmeichel (Leicester City).

Defans: Joachim Andersen (Fulham), Nicolai Boilesen (Copenhagen), Andreas Christensen (Chelsea), Mathias Jorgensen (Copenhagen), Simon Kjaer (Milan), Joakim Maehle (Atalanta), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jannik Vestergaard (Southampton).

Orta Saha: Anders Christiansen (Malmö), Thomas Delaney (Dortmund), Christian Eriksen (Inter), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Christian Norgaard (Brentford), Robert Skov (Hoffenheim), Daniel Wass (Valencia).

Forvet: Martin Braithwaite (Barcelona), Andreas Cornelius (Parma), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Kasper Dolberg (Nice), Andreas Skov Olsen (Bologna), Yussuf Poulsen (Leipzig), Jonas Wind (Copenhagen)

Finlandiya EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Lukas Hradecky (Leverkusen), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers), Jesse Joronen (Brescia)

Defans: Paulus Arajuuri (Pafos), Robert Ivanov (Warta Poznań), Thomas Lam (Zwolle), Daniel O'Shaughnessy (HJK), Jukka Raitala (Minnesota United) , Joona Toivio (Häcken), Jere Uronen (Genk), Nicholas Hämäläinen (QPR), Sauli Väisänen (Chievo)

Orta Saha: Nikolai Alho (MTK ), Fredrik Jensen (Augsburg), Glen Kamara (Rangers), Joni Kauko (Esbjerg), Robin Lod (Minnesota United), Rasmus Schüller (Djurgarden), Pyry Soiri (Esbjerg), Tim Sparv (Larissa), Robert Taylor (Brann), Onni Valakari (Pafos)

Forvet: Marcus Forss (Brentford), Lassi Lappalainen (Montreal), Joel Pohjanpalo (Union Berlin), Teemu Pukki (Norwich)