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EURO 2020 çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

EURO 2020'de Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada çeyrek final maçları, 2-3 Temmuz’da oynanacak.

30 Haziran 2021, Çarşamba 01:35 Son Güncelleme:
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EURO 2020 çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

16. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.

EURO 2020 çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

2 Temmuz Cuma:

19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)

22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)

3 Temmuz Cumartesi:

19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)

22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)

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