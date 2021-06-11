EURO 2020 B Grubu'nda Belçika ile Rusya galibiyet için kozlarını paylaşacak. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Christian Benteke, Romelu Lukaku gibi süperstarlara sahip olan ve şampiyonluk favorileri arasında gösterilen Belçika, 3 puanla başlangıcı amaçlıyor. Rusya ise dev rakibine çelme takmanın hesaplarını yapıyor.

EURO 2020 Belçika - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Haziran Cumartesi günü Rusya'da St. Petersburg Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak ve İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Belçika'nın EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels

Savunma: Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Thomas Meunier, Jason Denayer, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Timothy Castagne

Orta saha: Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Dennis Praet, Hans Vanaken

Hücum: Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Christian Benteke, Michy Batshuayi, Jeremy Doku, Leandro Trossard

Rusya'nın EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Anton Shunin, Andrey Lunyov, Yury Dyupin, Matvei Safonov

Savunma: Yuri Zhirkov, Fyodor Kudryashov, Georgi Dzhikiya, Mario Fernandes, Andrei Semyonov, Vyacheslav Karavayev, Igor Diveyev, Roman Yevgenyev, Ilya Samoshnikov

Orta saha: Aleksandr Golovin, Aleksei Ionov, Roman Zobnin, Daler Kuzyayev, Aleksei Miranchuk, Denis Cheryshev, Magomed Ozdoyev, Andrei Mostovoy, Dmitri Barinov, Daniil Fomin, Rifat Zhemaletdinov, Maksim Mukhin, Denis Makarov, Arsen Zakharyan

Hücum: Artem Dzyuba, Anton Zabolotny, Aleksandr Sobolev