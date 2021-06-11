EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya ile Kuzey Makedonya 3 puan için kozlarını paylaşacak. Avusturya, elemelerde G Grubu'nu Polonya'nın ardından 2. sırada tamamladı. Rakibi gibi G Grubu'nda bulunan ve 3. sırada kalan Makedonya, play-off finallerinde Gürcistan'ı eleyerek EURO 2020 biletini kaptı. Makedonya kadrosunda eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın yanı sıra Kayserispor'un orta saha oyuncusu Daniel Avramovski de bulunuyor. Avusturya'da ise David Alaba, Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic gibi önemli isimler yer alıyor.

EURO 2020 Avusturya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Haziran Pazar günü Bükreş'te oynanacak Avusturya - Kuzey Makedonya maçı TSİ 19.00'da başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak ve İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Avusturya EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Daniel Bachmann, Pavao Pervan, Alexander Schlager

Savunma: David Alaba, Aleksandar Dragovic, Marco Friedl, Martin Hinteregger, Stefan Lainer, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Christopher Trimmel, Andreas Ulmer

Orta saha: Julian Baumgartlinger, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Stefan Ilsanker, Konrad Laimer, Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer, Louis Schaub, Xaver Schlager, Alessandro Schopf

Hücum: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic, Karim Onisiwo

Kuzey Makedonya EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa Katokopias), Riste Jankov (Rabotnicki)

Defans: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (MOL Fehervar), Egzon Bejtullai (Shkendija), Kire Ristevski (Ujpest), Darko Velkovski (Rijeka), Gjoko Zajkov (RSC Charleroi), Ezgjan Alioski (Leeds United)

Orta saha: Eljif Elmas (Napoli), Enis Bardhi (Levante), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Boban Nikolov (Lecce), Stefan Spirovski (AEK Larnaka), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Daniel Avramovski (Kayserispor), Marjan Radeski (Akademija Pandev), Ferhan Hasani (Partizani), Darko Churlinov (Stuttgart)

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ivan Trickovski (AEK Larnaka), Milan Ristovski (Spartak Trnava), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Krste Velkovski (Sarajevo), Vlatko Stojanovski (Chambly)



