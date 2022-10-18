Eureko Sigorta, KOBİ müşterilerine özel olarak tasarlanan avantajlar dünyası EureKOBİ ile; müşterilerine kullanıcı dostu dijital bir deneyim yaşatmak amacıyla, hem sigorta hem de sigorta dışı ürün ve hizmetler sağlayarak alanında benzersiz bir deneyim sunuyor.

Kazanılan ödül ile ilgili konuşan Eureko Sigorta KOBİ Pazarlama Direktörü Serkan Öztürk şunları kaydetti: “Eureko Sigorta olarak, 2 yılı aşkındır devam eden dönüşüm yolculuğumuz sayesinde; müşteri ihtiyaçlarına çevik yapısı ile daha hızlı çözümler bulan, sürekli etkileşim içinde olan, müşterilerine değer yaratan, talep edilen ürünler ve sigortacılık ötesinde çözümler sunan bir şirket olmayı hedefliyoruz. Sene başında KOBİ müşterilerimiz için yepyeni dijital bir dünyanın kapılarını açmıştık. Müşteri odaklılığı ilkemiz kapsamında KOBİ müşterilerimize özel hayata geçirdiğimiz bu dijital ekosistem sayesinde; müşterilerimize sigortacılığın ötesinde benzersiz hizmetler sunarak risk ve maliyetlerini azaltmasına yardımcı olurken ve günlük hayatlarını kolaylaştırmalarına destek oluyoruz.

Farklı sektörlerden değerli markalarla yaptığımız iş birlikleriyle müşterilerimize sunduğumuz bu ekosistemi; müşterilerimizin ihtiyaç ve önceliklerini gözeterek ve uçtan uca tüm süreçlerini dijital olarak tasarladığımız pek çok avantaj sunuyoruz. KOBİ müşterilerimiz bu avantajlara halihazırda Eureko Sigorta mobil uygulaması üzerinden kolayca ulaşabilir, hemen diledikleri hizmetlerden yararlanabilirler. En yeni teknolojileri kullanarak müşterilerimize ihtiyaç duydukları her an en iyi sigortacılık ürünlerinin yanı sıra birbirinden değerli avantajlar sunmaya devam edeceğiz.”











