Ettore Messina: Oyuncularım için çok mutluyum

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde deplasmanda karşılaştığı temsilcimiz Anadolu Efes'i 72-69 mağlup eden AX Armani Exchange Milan'ın başantrenörü Ettore Messina, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Çift maç haftasında Türkiye'den kayıpsız dönen takımına övgülerde bulunan Messina, "Son 14-15 aydır Avrupa'yı domine eden; karakterini, yeteneklerini ortaya koyan bir takımla oynuyorduk. Ve olan oldu. Devre arasıdnan sonra muhtemelen soyunma odasından biraz fazla rahat geldik. Elbette bu, benim sorumluluğum. Çünkü tüm takım böyle bir görüntü sergilediğinde koç olarak bir şeyleri gözden kaçırmışsınızdır. O nedenle oyuncularım için çok mutluyum çünkü maçı iki kez kazandılar. Ayrıca ilk kez çift maç haftasındaki iki maçı da kazanıyoruz. Bütün övgüler takıma çünkü gerçekten inanılmaz bir iş çıkardılar" ifadelerini kullandı.