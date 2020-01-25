Ettore Messina: Fenerbahçe Beko ve Obradovic’i tebrik ediyorum

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde deplasmanda karşılaştığı temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 73-64 mağlup olan AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın başantrenörü Ettore Messina, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu anlatan Messina, "Fenerbahçe Beko ve Obradovic’i tebrik ediyorum. Çok hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Kötü başladık ama sonuna kadar savaştık. Son bölümde 3 boş atış kaçırdık." ifadelerini kullandı.