Ettore Messina: Durumumuzun herkes farkında

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisinin üçüncü maçında temsilcimiz Anadolu Efes, evinde Olimpia Milano'yu konuk edecek. 1-1'lik eşitlik bulunan seride sakatlık problemlerinden kaynaklı zor bir maça çıkacak olan Olimpia Milano'nun başantrenörü Ettore Messina, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Gerçekçi olmaları gerektiğini belirten Messina, "Durumumuzun herkes farkında. Sakatlanan oyuncularından en azından Sergio Rodriguez'in bize kısıtlı süre de olsa katkı verip veremeyeceğini anlamaya çalışacağız. Geri kalanlarla yapabileceğimiz şey ise ribauntları kontrol etmeye çalışarak gerçekçi olup son derece zorlu bir maçın farkında şekilde harika şutörlerine karşı mümkün olan en iyi işi çıkarmak..." ifadelerini kullandı.