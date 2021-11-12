Ettore Messina: 40 dakika boyunca çok iyi savunma yaptık

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında konuk ettiği İtalya ekibi Olimpia Milano'ya 68-43 mağlup oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Olimpia Milano Başantrenörü Ettore Messina, 40 dakika boyunca çok iyi performans sergilediklerini aktardı.

Fenerbahçe Beko’nun çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Messina, "Zor bir deplasmandı. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. 40 dakika boyunca çok iyi savunma yaptık. Birinci ve üçüncü çeyrekte hücumda çok iyiydik. Bu sezon dış atışlarda iyiyiz. Daha başarılı olmaya çalışacağız. Bizim için iyi bir akşamdı." diye konuştu. (AA)







