Etkisiz Fırtına

Yoğun bir maç trafiğinin ardından 12 günlük milli araya giren Trabzonspor, Süper Lig’e iyi dönemedi. UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başaran Fırtına, ligde ise sıkıntı yaşıyor. İlk 3 haftada 5 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, Gençlerbirliği ile karşılaştı. 17’de Novak’ın golü ile öne geçen Trabzonspor, skoru koruyamadı. Başkent temsilcisi, 44’te Stancu’nun golü ile durumu eşitledi: 1-1.

Sessegnon skoru belirledi

İkinci yarıya taraftarının desteği ile baskılı başlayan Karadeniz ekibi 54’te penaltı kazandı. 57’de beyaz noktanın başına geçen Sörloth topu filelerle buluşturdu: 2-1. Rakip kaleye yüklenen Gençlerbirliği ise aradığı golü 84’te Sessegnon ile buldu ve maçın skoru belli oldu: 2-2. Fırtına bu sonuçla 4. hafta sonunda 3. beraberliğini alırken, Kırmızı-Siyahlılar da puanla tanıştı. Trabzonspor istediği sonucu alamasa da serilerini devam ettirdi. Karadeniz ekibinin ligdeki 15 maçlık yenilmezliği 16’ya çıkarken, Gençler’e karşı Trabzon’daki 6 maçlık namağlup serisi de 7’ye yükseldi.

Bekler iş başında!

Karadeniz devinin skorer bekleri Filip Novak ile Joao Pereira yine sahnede... Bordo-Mavililer’in hücumcuları Gençlerbirliği defansı karşısında varlık göstermekte zorlanırken, imdada bekler yetişti. Mücadelenin 17. dakikasında sağ kanattan bindirme yapan Joao Pereira içeri ortaladı, arka direkte topa iyi yükselen Novak da fileleri sarsmayı başardı. Fırtına’yı öne geçiren Novak, bu sezonki 2. sayısını kaydetti. Prag maçında ağları havalandıran Çek sol bek, AEK karşısında da asist yapmayı başarmıştı. Malatya maçında gol atmayı başaran Pereira da bu sezonki ikinci asistini yaptı.