Etkisiz eleman Frey!

Cocu’nun Slimani ile birlikte gol umudu olarak sahaya sürdüğü Frey, bir maçı daha hiçbir varlık gösteremeden tamamladı.

İsviçreli forvet, 90 dakika boyunca sadece 1 şut çekerken, onda da isabet sağlayamadı. Üstelik 15 pas hatasıyla, sahadaki en fazla top kaptıran isim oldu.

20 kez ikili mücadaleye girip 10’unu kazanan, 10’unu da kaybeden Frey, hava topu kazanmada ise 10’da 8’lik başarısıyla dikkat çekti. Sezon başında 2.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Frey, Fenerbahçe formasıyla henüz golle tanışamadı.