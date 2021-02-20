Etebo'dan şampiyonluk sözleri
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Etebo, deplasmanda galip geldikleri Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncu, takımda bir aile ruhu oluştuğunu ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemelerinin nedeninin bu olduğunu ifade etti
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Etebo, deplasmanda galip geldikleri Alanyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
Etebo, Bireysel performanstan ziyade takım performansına odaklanmak lazım. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyorsak bu aile ruhuyla ilerliyoruz. İyi oynadım, sonradan oyuna girdim, oynamadım, hiç problem değil. Aile olmamız lazım, bu şekilde de ilerliyoruz"
"Yedlin inanılmaz güzel bir asist yaptı. Ancak, güzel bir pas verirsiniz yine de gol olmaz. Ben gole de, asiste de aynı puanı veriyorum" ifadelerini kullandı