Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Etebo, deplasmanda galip geldikleri Alanyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Etebo, Bireysel performanstan ziyade takım performansına odaklanmak lazım. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyorsak bu aile ruhuyla ilerliyoruz. İyi oynadım, sonradan oyuna girdim, oynamadım, hiç problem değil. Aile olmamız lazım, bu şekilde de ilerliyoruz"

"Yedlin inanılmaz güzel bir asist yaptı. Ancak, güzel bir pas verirsiniz yine de gol olmaz. Ben gole de, asiste de aynı puanı veriyorum" ifadelerini kullandı