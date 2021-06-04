Arjantinli yıldızın altyapısından yetiştiği Estudiantes kulübünün yeni başkanı Martin Gorostegui, Jose Sosa ilgili konuştu...

36 yaşındaki orta saha oyuncusunu çok beğendiğini söyleyen Estudiantes başkanı, "Sosa bizim kulübümüzün ölçülerine uygun bir isim. Onunla ilgili geçmişte söylentiler olmuştu. Başkan olmanın dışında bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım da ve transferin gerçekleşmesini çok isterim. Sosa'nın dönmesini hangi taraftar istemez" açıklamasını yaptı.

Ancak yıldız futbolcu ve kulübü Fenerbahçe ile resmi bir görüşme yapmadıklarının altını çizen 46 yaşındaki futbol adamı, "Sosa'nın yeniden Arjantin'e dönmesi tamamen onun tercihine bağlı. Daha önce biz kendisiyle veya kulübüyle herhangi bir görüşme yapmadık" ifadesini kullandı.

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Jose Sosa'nın sarı lacivertliler ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 36 karşılaşmada görev alan 36 yaşındaki maestro 4 gol atıp, 3 de asist yaptı. (Bein Sports )