Estudiantes, Can Maxim Mutaf’ın peşinde

Can Maxim Mutaf, kariyerine yurt dışında devam edebilir. Beşiktaş Sompo Japan’ın şutör oyuncusu Can Maxim Mutaf’a İspanya’dan talip var.

Eurohoops kaynaklarının verdiği bilgiye göre İspanya Ligi ekiplerinden Estudiantes, Can Maxim’i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi yıldız oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadı ve siyah beyazlı kulübün kapısını çaldı.

Gelen bilgilere göre Can Maxim’in kulübüyle olan kontratında çıkış opsiyonu bulunmuyor. Dolayısıyla İspanyol kulübünün bu transfer için Beşiktaş‘la da anlaşması gerekiyor. Fakat Can Maxim’in de bir süredir siyah beyazlı kulüpten maaşını alamadığı ve tarafların transfer konusunda görüşmelerini önümüzdeki günlerde hızlandıracağı öğrenildi.

Kariyerine Fenerbahçe‘de başlayan Can Maxim, Karşıyaka, Mersin, Trabzonspor, Banvit ve Anadolu Efes formaları giydi.

2017’de Beşiktaş’a transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 25 maçta ortalama 11 dakika süre alırken 4.6 sayı ve 1.5 ribaund ortalama tutturdu.

EuroHoops