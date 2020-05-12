Vücutta bulunan homojen hormonunun bir türü olarak estradiol ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı bir insan vücudunda adrenal bezler, göğüs ile beraber yumurtalıklarda üretimi gerçekleşmektedir. Kandaki estradiol değerinin ölçülebilmesi noktasında hemogram yani kan sayımı üzerinden test gerçekleştirilir. Böylece düşüklüğü ya da yüksekliğine bağlı olarak meydana gelebilecek olası hastalıklar karşısında teşhis gerçekleşir. Özellikle kadınlarda hamilelik esnasında plesenta estradiol görevini almaktadır.

Estradiol (E2) hormonu nedir? Estradiol normal değeri nedir?

Kadınlarda bulunan estradiol hormonu vücut içerisinde yağların dağılımı görevini yerine getirmektedir. Aynı zamanda kemik ve eklem sağlığı için de önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek mümkün. Tabii estradiol sadece kadınlarda bulunmaz aynı zamanda belirli miktarlarda erkeklerde de görülmektedir. Erkeklerde adrenal bezler ile beraber testislerde üretimi gerçekleşmektedir. Ancak kadınlara göre oranın çok daha düşük olduğunu söylemek gerekir. Genelde erkekler için sperm hücrelerinin zarar görmesini engellemek amacıyla görevi bulunurken, kadınlarda tüp bebek tedavisinde önemli bir rol üstlenir.

O yüzden mutlaka sağlıklı bir insanda belirlenmiş referans aralığı değeri içerisinde estradiol bulunması büyük öneme sahiptir. Vücut içerisinde ele alınan depolama ile beraber gerek görüldüğü takdirde kullanılır. Estradiol testinin yapılmasındaki diğer sebeplerden biri de kadın ve erkeklerde cinsel organın normal düzeyde gelişmemesi üzerine ele alınır. Bu sebepten dolayı estradiol düzeyinin normalden yüksek çıkması ergenlik döneminde ya da daha küçük yaşlarda meydana gelir. Bu açıdan belli başlı bazı sebepler nedeniyle uzman doktorlar estradiol testi talep edebilir.

- Yüksek oranda yaşanan vajinal kanamaları,

- Adette düzensizlik,

- Karında şişlik,

- Kısırlık,

- Sık idrara çıkma,

- Karın bölgesinde ağrı,

- Hamilelik esnasında infertilite tedavisi için,

Ele alınan bu etmenler sebebiyle E2 testi gerçekleştirilir ve buna bağlı olarak ne gibi tedavi yöntemleri uygulanacağına dair sonuçlar ortaya çıkarılır.

Estradiol (E2) değer aralığı kaç olmalı?

Kişiden kişiye göre estradiol referans aralığı değişkenlik göstermektedir. Özellikle cinsiyet ile beraber yaşa bağlı olarak farklılık yaratır. Örnek olarak doğurganlık yaşında olan kadınlar ele alındığı zaman estradiol değeri, ‘30 - 400 pg/ml’ aralığında olması büyük öneme sahiptir. Menopoz döneminde olan kadınlar adına ise bu aralık, ‘0 - 30 pg/ml’ oranını içermektedir. Sağlıklı bir erkek için ele alındığı zaman bu değer, ‘0 - 50 pg/ml’ aralığını taşır. Son olarak çocuklar ele alındığında bu değer

Ele alınan bu değerler laboratuvardan laboratuvara bağlı olarak ayrıca değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun temel nedeni laboratuvara göre bazı örnekler ve ölçümlerin farklı değerler çıkarmasıdır. Ancak genel itibariyle doktorun ele alacağı değerler üzerinden gerekirse sonuç ortaya çıkarılır ve buna göre tedavi yöntemleri sağlanır. Yüksekliği veya Düşüklüğünün Nedeni Nedir? Normal bir insana göre estradiol değerlerinin yüksek ya da düşük olması farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmektedir.

Bu durum ayrı ayrı ele alındığında yükseklik açısından bazı hastalıklar bu konuda ön plana çıkıyor.

- Testis ve yumurtalıklarda oluşan tümörler,

- Erken dönem ergenlik,

- Böbrek üstü bezlerinde yer alan tümörler,

- Erkekte meydana gelen meme büyümesi,

- Gebelik,

- Hipertiroidi,

- Ciddi karaciğer hastalıkları ve siroz,

Yumurtalıkların düzenli çalışmaması sebebiyle ise estradiol değerleri düşük çıkmaktadır. Hormon seviyesini nedenlerine bağlı olarak belli başlı bazı hastalıklar bu düşüklüğün temel nedenini oluşturur.

- Turner sendromu,

- Menopoz,

- Polikistik Over Sendromu,

- Erken menopoz,

- Hipofiz bezinin normalden daha düşük seviyede çalışması,

- Geç ergenlik,

- Testis ya da yumurtalıkların gerekli miktarda hormon üretmiyor olması,

Bu gibi nedenlerden dolayı hastalıklara bağlı olarak E2 testi normalden daha düşük ya da yüksek çıkabilmektedir. Böyle zamanlarda erken dönem doktora başvurmak hayati bir önem taşımaktadır. Ele alınan estradiol testi ile beraber belli başlı bazı dahiler üzerinden hastalığın nedeni ortaya çıkarılır. Buna bağlı olarak ilaç bazlı tedavi ile beraber doktor kararına göre operasyonel müdahaleler de söz konusu olabilir.