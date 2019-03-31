Estonya’da küçük davalara robotlar bakacak

Robot hakimler, kararları önceden programlanmış algoritmalarına ve eğitimlerine göre alırken, bu süreçte yasal belgeleri gözden geçirecek ve analizler yapacaklar. Yeni nesil hakimlerin ilk aşamada 7.000 eurodan daha az tutarlı anlaşmazlıklara bakması bekleniyor. Hakimlerin kararları yasal olarak bağlayıcı olurken, kişilerin kararlara itiraz hakkı bulunacak.

Henüz başlangıç aşamasında olan projenin hayata geçeceği tarih şu an için belirsiz. Ancak ülkede Mayıs ayı itibarıyla robot hakim çalışmasını da kapsayan geniş çaplı bir yapay zeka projesine start verilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Mayıs itibarıyla Estonya mahkemelerinde sıradışı hakimleri görebileceğimizi söyleyebiliyoruz. Gelişmeler oldukça dikkat çekici olsa da şimdiden hukuk dünyasının konuyla ilgili çeşitli çekinceleri oluşmuş. Bu çekinceleri ortadan kaldırmak için gelecek süreçte projenin hukukçuların tavsiyeleri doğrultusunda revize edilmesi planlanıyor.

Bugün sadece 1.4 milyon nüfusa sahip olan Estonya, yeni teknolojileri benimseme ve dijitalleşme konularında öncü ülkeler arasında yer alıyor.