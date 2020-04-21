Son dönemde reytingleri artan Elite dizisinin, güzelliği ile dikkat çeken genç oyuncusu Ester Exposito, Instagram hesabından paylaştığı reggaeton dansı videosu ile Ronaldo'nun sevgilisinin tacını kaptı.

Evinin için çektiği dans videosu 42.8 milyon kez izlenen Ester Exposito, video sonrasında Instagram'daki takipçi sayısını 19.8 milyona çıkardı ve İspanya'da en fazla takipçisi olan Georgina'dan 2 milyon daha fazla kişiye ulaşarak zirveye yerleşti.

Portekiz'in Madeira şehrinde Cristiano Ronaldo ile birlikte karantinada olan Georgina Rodriquez'e bir kötü haber de Netflix'in bir başka İspanyol yıldızı Ursula Corbero'dan geldi.

Ünlü La Casa da Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula, Instagram'da 18 milyon takipçiye ulaşarak, 17.7 milyon takipçisi olan Georgina Rodriquez'i geride bıraktı.