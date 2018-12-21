Esteban: Kulübe saygısızlık yapmadım

Alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe göstererek Trabzonspor ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve ülkesi Kosta Rika’ya dönen Esteban’dan ilk açıklama geldi.

Ülke basınına konuşan 29 yaşındaki kaleci, “FIFA’ya gerekli bildiriyi yapmıştım. Federasyon da bana serbest kaldığımı bildirdi. Bunun nedeni de yatmayan maaşlar. Trabzonspor bunlara sessiz kaldı. Onlara 10 günden fazla süre verdim ama dönüş yapılmadı. Kulübe asla bir saygısızlığım olmadı” ifadelerini kullandı. Fırtına, Esteban için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıklamıştı.