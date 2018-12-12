Esteban: Artık Trabzonspor'dan ayrılmak istiyorum

Trabzonspor'da ilk 11’de forma giymekte zorlanan isimlerin başında gelen Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarodo, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

12 Aralık 2018, Çarşamba 06:15
- A +
Esteban: Artık Trabzonspor'dan ayrılmak istiyorum

Trabzonspor'da ilk 11’de forma giymekte zorlanan isimlerin başında gelen Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarodo, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

2015’te AZ Alkmaar’dan alınan ve önce Onur Recep Kıvrak şimdi de Uğurcan Çakır’ın arkasında kalan Esteban, “Artık düzenli oynayacağım ve rekabetin olduğu bir takımda forma giymek istiyorum. Kulüp yönetimiyle devre arasında konuşacağım. Benim hedefim yeniden Kosta Rika Milli Takımı’na gitmek. Trabzonspor’dan ayrılmak için sezon sonunu beklemek istemiyorum” diye konuştu. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.