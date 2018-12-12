Trabzonspor'da ilk 11’de forma giymekte zorlanan isimlerin başında gelen Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarodo, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

2015’te AZ Alkmaar’dan alınan ve önce Onur Recep Kıvrak şimdi de Uğurcan Çakır’ın arkasında kalan Esteban, “Artık düzenli oynayacağım ve rekabetin olduğu bir takımda forma giymek istiyorum. Kulüp yönetimiyle devre arasında konuşacağım. Benim hedefim yeniden Kosta Rika Milli Takımı’na gitmek. Trabzonspor’dan ayrılmak için sezon sonunu beklemek istemiyorum” diye konuştu.