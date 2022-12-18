2022 Dünya Kupası 29 günlük serüvenin ardından bugün resmen sona erdi. 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenen dünyanın en prestijli turnuvası birçok ilke ev sahipliği yaptı.

İlkler tarihe geçti

1930'dan bu yana düzenlenen Dünya Kupası ilk kez bir Ortadoğu ülkesinde organize edildi. Ortadoğu'nun yazın kavurucu sıcakları yaşaması sebebiyle de Dünya Kupası takvimi alışık olduğumuz yaz döneminde değil, ilk kez kış sezonunda gerçekleştirildi.

İlk kez katıldılar, ilk elenen oldular

İlk kez Dünya Kupası'na katılan Katar, 20 Kasım'da Ekvador ile açılış maçına çıktı. Ancak Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'yı durduramayınca sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve Dünya Kupası tarihinde açılış maçını kaybeden ilk ev sahibi olarak kayıtlara geçti. Yine aynı Katar, A Grubu'nda Ekvador'un ardından Senegal ve Hollanda'ya da kaybederek 3'te 0 çekti ve turnuvadan elenen ilk takım oldu. Böylece Dünya Kupası'na en erken veda eden ilk ev sahibi oldu.





Frappart adını tarihe yazdırdı

Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir kadın hakem görev aldı. Fransız hakem Staphanie Frappart, Kosta Rika-Almanya karşılaşmasının orta hakemi oldu. Üstelik yardımcıları da hemcinsiydi! Frappart'ın yardımcılıklarını Brezilyalı Neuza Back ve Meksika'dan Karen Medina yaptı.

Gruptan çıkmaları şüpheliydi, finale geldiler!

Tüm bunlar ve daha fazlası ilk kez yaşanırken bugün de final heyecanı tüm dünyayı sardı. Suudi Arabistan, Polonya ve Meksika'nın bulunduğu C Grubu'na şok Arabistan mağlubiyetiyle başlayan Lionel Messi'li Arjantin'in gruptan çıkması tehlikeye girmişti. Ancak Tangocular, Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla geçince Güney Amerika devi gruptan lider çıkarak son 16'da Avustralya'yla eşleşti, rakibini 2-1 devirdi. Çeyrek finalde Hollanda'yla kapışan Arjantin'in, 2-0 öne geçtiği maç 2-2'lik beraberliğe gelse de Messi ve arkadaşları penaltılarda Portakallar'ı kupanın dışına itti. Arjantin, yarı finalde ise son dünya ikincisi Hırvatistan'ı 3-0 gibi farklı skorla geçerek finale kaldı.

Erken finalde İngilizler'i geçtiler

Turnuvanın doğal favorilerinden olan son şampiyon Fransa ise finale kadar pek sürprize izin vermedi. D Grubu'nda ikinci maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantileyen Horozlar, Tunus'a 1-0 kaybetti. Son 16'da Polonya'yı 3-1'le geçen Avrupa devi, çeyrek finalde adeta erken final oynayarak İngiltere'yle kapıştı ve Ada ülkesini 2-1'le saf dışı bıraktı. Yarı finalde turnuvanın sürpriz takımı Fas'la karşılaşan Fransa, Kuzey Afrika temsilcisini de 2-0 yenerek finale çıktı.

Biri kariyerindeki tek eksiğin, diğeri ikide ikinin peşinde

İşte bu yoğun yolculuklar sonucunda finalde Lionel Messi'li Arjantin ile Kylian Mbappe'li Fransa karşı karşıya geldi. Dünya futbol tarihinin en iyi futbolcuları arasında yer alan Messi kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı kazanmayı hedeflerken, 2018'de Dünya Şampiyonluğunu daha 19 yaşındayken yaşayan ve gelecekte Messi'nin rekorlarına ortak olacağını gösteren Mbappe de ikide iki peşindeydi.





Messi maça çıkar çıkmaz rekoru kırdı

Zorlu mücadele işte tüm bu hesaplar içinde başladı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Lionel Messi maça çıkar çıkmaz bir rekoru kırdı. Arjantinli süperstar, Dünya Kupası tarihinde 26. maçına çıkarak Alman Lothar Matthaus'u (25) geride bırakarak dünyanın en büyük turnuvasında en çok karşılaşmada forma giyen oyuncu oldu.

Arjantin lehine 5. penaltı!

Dev karşılaşmada 23'te gol perdesi açıldı! Di Maria ceza alanında yere düşünce Polonyalı hakem Szymon Marciniak beyaz noktayı gösterdi. Bu düdükle beraber Arjantin, Katar'da tam 5. kez penaltı kazanmış oldu. Böylece Dünya Kupaları tarihinde 1966 Portekiz (4) ve 1978 Hollanda'yı (4) geçerek bir Dünya Kupası'nda en çok lehine penaltı kararı çıkan ekip Güney Amerika devi oldu.

Her aşamada attı

Topun başına geçen Lionel Messi hata yapmadı ve fileleri sarsmayı başardı. Messi bu golle 2022 Dünya Kupası'ndaki 6. golünü kaydetti. Grup etabında 2-0 kazandıkları Polonya maçı haricinde Katar'da her maçta ağları havalandıran 35 yaşındaki futbolcu rekorları da kırmaya devam etti. Tecrübeli futbolcu, tek bir Dünya Kupası'nda grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde gol atan ilk oyuncu oldu.

Pele'yi yakaladı

Rekorlara doymayan Messi ayrıca, Dünya Kupaları tarihinde toplamda 12. golünü attı ve Brezilya efsanesi Pele ile gol sayısını eşitledi. Dünya Kupası tarihinin en golcüsü ise 16 golle Miroslav Klose.





2020'de Copa America, 2022'de Dünya Kupası!

Karşılaşma Arjantin ve özellikle Messi için harika başlarken ikinci gol de gecikmedi. Tangocular, 36'da Angel Di Maria'nın golüyle farkı 2'ye çıkarttı. İlk golde penaltıyı alan Di Maria, ikinci golü de atınca adeta Arjantin'i coşturdu. 2021 Copa America finalinde de gol atmayı başaran Di Maria büyük maçların yıldızı olduğunu bir kez daha gösterdi. 34 yaşındaki kanat oyuncusu golünün ardından gözyaşlarını da tutamadı.

41'de iki değişiklik!

Son şampiyon Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps 41'de oyuna müdahale etti. Dev finalde 36'da 2-0 geriye düşen Horozlar'da Ousmane Dembele ile maç öncesinde hafif sakatlığı bulunan Olivier Giroud kenara gelirken, Marcus Thuram ile Randal Kolo oyuna girdi. İlk yarıyı Fransa şut atamadan tamamladı.

Otamendi penaltıyı yaptırdı

İkinci yarıda ise Fransa baskısı bekleniyordu. Horozlar 60. dakikaya kadar beklenen baskıyı yapamadı. Son şampiyon 70'ten sonra ritm bulmaya başladı. 79'da Kolo, Otamendi'nin müdahalesiyle ceza alanında yerde kaldı. Hakem Marciniak ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.

Mbappe golü attı, santraya koştu

Topun başına geçen genç yıldız Mbappe oldu. Fransa'nın süperstarı, topu kalecinin soluna doğru vurdu, Martinez dokunsa da topu çıkarmayı başaramadı ve fark 1'e indi. Futbolun altın çocuğu koşarak topu filelerden aldı ve santra noktasına koydu.





Saniyeler sonra Mbappe yine sahnede!

Bu golden saniyeler sonra Mbappe bir kez daha sahneye çıktı. Fransa atağında top ceza alanına doğru yükseldi, 23 yaşındaki futbolcu ceza alanında yarım voleyi vurdu ve 1 dakika arayla kaleci Martinez'i ikinci kez avlayarak bir anda karşılaşmaya beraberliği getirdi.

Mbappe de rekorları kırdı

Bu gollerle Mbappe hem takım arkadaşı Lionel Messi'ye cevap verdi hem de tarihte belki de kendisini geçebilecek nadir isimlerden biri olarak rekorlar kırdı. Fransız futbolcu, Dünya Kupası'nda 10 gole ulaşan en genç oyuncu oldu. Ayrıca Katar'daki 7. golünü kaydeden genç oyuncu, Ronaldo'dan (2002'de 8 gol) bu yana tek turnuvada en fazla gol kaydeden isim oldu.

Dev final uzatmalara gitti

Bu gollerle maça büyük keyif gelirken heyecan da her dakika arttı. Gollerin moraliyle Arjantin kalesine yüklenen Fransa aradığını bulamadı, şoku üzerinden atmaya çalışan Güney Amerika devi de yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı. Dev final böylece uzatma anlarına gitti.

'Futbolun, Messi'ye bir borcu var'

Karşılaşmanın ilk uzatma devresinde yine karşılıklı ataklar vardı. Ancak gol sesi çıkmadı. İkinci uzatma devresinde ise kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı tamamlamak isteyen, futbolseverlerin birçoğunun 'Futbolun ona bir Dünya Kupası borcu var' dediği Lionel Messi sahneye çıktı.

..Ve Messi bir kez daha ortaya çıktı!

108'de Lautaro Martinez'in şutunda kaleci Hugo Lloris'ten dönen topu kale dibinde sağ ayağıyla tamamlayan Arjantinli süperstar meşin yuvarlağı çizgiden geçirmeyi başardı. Büyük sevinç yaşayan Messi, ülkesine Dünya Kupası'nı getirecek olan galibiyet golüyle turnuvadaki 7. golüne imza attı ve Mbappe'nin dakikalar önce kırdığı Ronaldo'dan (2002'de 8 gol) bu yana tek turnuvada en fazla gol atan oyuncu unvanına ortak oldu.





Bu kez Pele'yi geçti!

Maçtaki ilk golüyle Dünya Kupaları tarihinde toplamda 12. golünü atarak Brezilya efsanesi Pele ile gol sayısını eşitleyen Messi bu akşam ikinci kez ağları sarsınca 13 gole ulaştı ve efsane Sambacı'yı geride bıraktı. Dünya Kupası tarihinin en golcüsü ise 16 golle Miroslav Klose.

Mbappe durmadı, hat-trick yaptı, Messi'yi yıktı!

Ancak Mbappe'nin durmaya niyeti yoktu... 116'da ceza sahası çizgisi üzerinden kaleyi düşündü, top Gonzalo Montiel'in eline çarpınca Polonyalı hakem Marciniak 3. kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kylian Mbappe bu kez topla Martinez'i farklı köşelere gönderdi ve skoru 3-3'e getirerek yine Messi ve arkadaşlarına izin vermedi.

Ronaldo'ya ortak oldu!

2022 Dünya Kupası'ndaki 8. golünü atan Mbappe, 2002'de 8 gol kaydeden 'Fenomen' lakaplı Ronaldo'yla birlikte tek Dünya Kupası'nda en çok fileleri sarsan oyuncu oldu. Messi ise 7 golde kaldı.

Karşılıklı çok net kaçtı, maç penaltılara gitti

Kalan dakikalarda ise büyük bir heyecan fırtınası yaşandı. Fransa 120+3 Kolo ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı, kaleci Martinez müthiş bir kurtarış yaptı, dönen topta Arjantin atağında Lautaro Martinez ceza alanında müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak çerçeveyi bulamadı. Böylece uzatmalardan da kazanan çıkmadı ve mücadele 3-3'lük skorla seri penaltı atışlarına gitti.

Arjantin kaçırmadı, Fransa 2 kez hata yaptı

Seri penaltı atışlarında ise gülen taraf Arjantin oldu. Fransa'da Kingsley Koman ve Aurelien Tchouameni penaltı atışından yararlanamazken, Arjantin'de topun başına geçen herkes (Messi, Dybala, Paredes ve Montiel) fileleri sarstı. Horozlar'da Mbappe ile Kolo hata yapmasa da seri penaltı atışlarını Arjantin kazandı, 3. kez Dünyanın en büyüğü oldu.

İspanya'dan sonra Tangocular...

Dünya futbol tarihinin en büyük futbolcularından biri olan Lionel Messi de koleksiyonundaki tek eksik parçayı tamamlayarak, tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Öte yandan Güney Amerika devi, 2010 İspanya'nın ardından Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçı kaybedip şampiyon olan ikinci takım oldu.



