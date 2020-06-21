Hamamcıoğlu, “Işıl Alben ile konuştum. Hizmetleri için teşekkür ettim, ayrılış şeklinin Galatasaray’a yakışmadığını da teyit ettim” dedi. Galatasaray’da teknik direktör Brian Birch döneminde yaşanan bir olayı anlatan Hamamcıoğlu, “Merhum başkanımız Ali Uras, Birch’ün verdiği oyuncu listesini inceledikten sonra, ‘Sir burası Galatasaray. Burada bir vefa vardır. Bu listeye yazmış olduğun kaptan futbol takımımızın kaptanıdır. Ben onun takımda kalmasını istiyorum’ diyor. Bu kişi Galatasaray’a tarihi başarılar yaşatan ve yaşatmakta olan Fatih Terim’dir” ifadesini kullandı. Işıl Alben’in ayrılışı sonrası istifa eden Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı’nın yerine şube yönetimine Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer’in getirildiği duyruldu.