Eşref Hamamcıoğlu: Belhanda kulübü tuzağa düşürdü

Divan kurulu başkanı Hamamcıoğlu, "Stadın zemini konusunda bir teknik ihmal söz konusu mu? Evet, öyle. Bize zararı dokunuyor. Zemin meselesi süratli biçimde ele alınması gerekir" şeklinde konuştu.

"HADDİNİ AŞARAK GALATASARAY'I TUZAĞA DÜŞÜRDÜ"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Hamamcıoğlu, "Bir profesyonel futbolcunun böyle bir açıklamahanda'nın sözleşmesinin feshi konusuna gelince. Bence Belhanda, Galatasaray'ı tuzağa düşürdü. FIFA'ye gidecek ve ekstradan tazminat alma hakkı kazanacak. Açıklamasını ve yaptıklarını kesinlikle doğru bulmuyorum. Oyununu beğeniriz beğenmeyiz; bu açıdan da bakmıyorum, sözleşmesinin bitimine 2 ay kala bu karar alınmamalıydı; çünkü oyuncu FIFA'ya gittiğinde, orada bu açıklamaya ifade özgürlüğü açısından bakarlar. Oyuncu lehine karar verirler. Galatasaray ekstradan bir de tazminat ödemek zorunda kalır. Kurumsal davranmak, Galatasaray'ın çıkarları çerçevesinde konuyu ele almak gerekirdi. Belhanda bu açıklamasıyla Galatasaray'ı tuzağa düşürdü. Yönetim de bu tuzağa düştü" dedi.

"EN TECRÜBELİ TEKNİK HEYET BİZDE O NEDENLE ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK"

Şampiyonluk şansını da değerlendiren Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın şampiyonluk şansı çok yüksek. En tecrübeli teknik kadroya sahibiz. Şampiyonlukları alışkın bir teknik direktörümüz var. Seri galibiyetler aldığımızda futbolun diğer bütün paydaşları bizimle ilgili tedbir almaya başladılar. Onların uykusunu kaçırdık. Onlara bu kadar korku verdiğimize göre Galatasaray şampiyonluğun yine en güçlü adayıdır. İnancımız tamdır. Yeter ki konsantrasyonumuzu bozmayalım" diye konuştu.

"BİZE KARŞI TEDBİR ALMAYA KALKTILAR. UYKULARI KAÇTI "

Divan kurulu başkanı Hamamcıoğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar bizim maçlarımızda hakemlerden bahsediliyor. Bu, TFF'den mi kaynaklanıyor, rakiplerden mi bilmiyorum. Adaletsiz hakem kararları, TFF ve kurullarının aleyhimize verdiği kararlar, oyuncularımızı konsantrasyonunu bozuyor. Adil davranmamalılar. Spor dostluktur. Belli hakemlerin, bile isteye Galatasaray aleyhine hata yaptıklarına inanmak istemiyorum. Ama aynı hakemler aynı türden hataları sürekli yaptıkları zaman, hata suça dönüşüyor. İyi niyetli olmadıkları, adil davranmadıkları kesin..." dedi.





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