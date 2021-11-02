İsrail ve Slovenya'nın ev sahipliğinde organize edilecek olan FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmak için mücadele edecek olan milliler, 7 Kasım Pazar günü İstanbul'da toplanacak. Eleme grubundaki ilk maçını 11 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de deplasmanda Slovenya ile oynayacak ay yıldızlılar, ikinci maçta 14 Kasım Pazar günü Polonya'yı ağırlayacak. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma 17.00'de başlayacak.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi forması giyen milli oyuncu Esra Ural Topuz, müsabakalar öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2023'teki turnuvada yer almak istiyoruz. Son 2 şampiyonada istemediğimiz sonuçlar aldık. Artık bunu terse çevirip başarı elde etmek istiyoruz. Bunun için öncelikle elemeleri geçmemiz lazım. İlk maçımızı Slovenya ile deplasmanda oynayacağız. Daha sonra İzmit'te Polonya'yla oynayacağız. Slovenya maçı bizim için çok önemli. Bu maçı kazanacağımızı ve galibiyet serimizin başlayacağını düşünüyorum. Slovenya'yı çok yakından tanıyoruz. EuroLeague ve EuroCup'ta da rakip olarak oynadığımız oyuncular var. Kendi oyunumuzu ve performansımızı sahaya yansıtmamız halinde istediğimiz sonuçları alabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp 2'de 2 ile elemelere iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

DHA