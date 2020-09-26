Spor Psikoloğu Esra Karagöz, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak olan derbi öncesinde takımların psikolojik durumuyla ilgili konuştu. Daha önce bu zorlu derbide birçok kez boy gösteren oyuncular olmasına karşın, futbolcuların psikolojisinin maça direkt etki edeceğini söyleyen Karagöz, "Belhanda gibi bazı isimler rakibin tutumuna göre sahada sinirlerine hakim olamıyor. Bu durum oyunu doğrudan etkileyecektir. Maçın seyircisiz oynanması da iki tarafı farklı şekilde etkiler. Yarın maçın yanı sora psikolojik bir savaş olacak. Bu savaşı kazanan takım ayakta kalır" diye konuştu.

İHA