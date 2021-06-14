Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli triatletlerin, Dünya Triatlon Birliği’nde antrenör eğitmenleri olarak görev yapan Vicent Beltran ve Roberto Cejuela Anta’nın himayesinde, dünya sıralamasında önemli derecelere imza atmış İspanyol sporcularla birlikte çalıştığı ifade edildi.

Tecrübeli eğitmenler Beltran ve Anta’nın Olimpik Takım Antrenörü Zekeriya Yücetürk’le de özel bir toplantı yaptığı kaydedildi.