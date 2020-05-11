Esporun yeni adresi belli oldu

Kıyasıya Rekabet ve Heyecan Dolu Espor Turnuvalarıyla Futbol Ruhunu Evlerde Kesintisiz Yaşatan Master of Gamers, gerçekleştirdiği ödüllü espor turnuvaları, 7/24 online desteği, sürpriz markaların büyük hediyeleriyle adrenalini hep zirvede tutuyor. Son olarak Türkiye E-Futbol Turnuvasını düzenleyen Master Of Gamers, pandemi döneminde evlerinde kalan futbolseverlere Kulüpler Birliği ile birlikte düzenlediği espor turnuvalarıyla tarihe geçen bir organizasyona imza attı.

Espor Tutkunlarının Yeni Adresi Master of Gamers platformu, farklı oyun turnuvalarıyla eğlendirirken aynı zamanda onlara sürpriz ödüller kazandırıyor. Para ve donanım ödüllü, espor turnuvaları ve canlı yayınlarıyla keyifli bir eğlence sunuyor. Türkiye Oyun dünyasının en sevilen LoL, CS:GO, FIFA, PUBG, ZULA, Fortnite, Dota 2, LoR, Valorant LOL turnuvalarına ister oyuncu ister seyirci olarak katılabilme fırsatı sunan Master of Gamers’da yeni arkadaşlar ve takımlar edinirken, turnuvaların aranan bir esporcu olmak istersen performanslarınla kendini geliştirerek madalyalar da kazanabilirsin.

7/24 Online destek sunan Master of Gamers, özel turnuvaların dışında Influencer ve Topluluk Turnuvaları, Kurum İçi Motivasyon, Günlük ve Haftalık Turnuvalar da düzenliyor. Kısacası Espor dünyasının ritmi Master of Gamers’ta atıyor.



