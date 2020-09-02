Esporun en büyüğü belli oluyor! TBF için geri sayım başladı

Espor tutkunlarının büyük heyecanla beklediği TBF etkinliği için geri sayım başladı. Lig boyunca ortaya inanılmaz bir mücadele koyan ve bu sahneyi hak ettiklerini kanıtlayan iki finalistin kapışması 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Büyük Final serisini ekranları başından izleyecek espor severleri, üst üste 5. kez final sahnesine çıkacak tecrübeli ekip Papara SuperMassive ile Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak tarihinde ilk kez finale çıkacak olan 5 Ronin’in nefes kesen rekabetine ek olarak unutulmaz bir görsel şölen de bekliyor.

“Espor atmosferini dijital bir evrene taşıdık”

Riot Games Türkiye ve Orta Doğu Espor Müdürü Bora Aksoylu, TBF etkinliğinin, Türkiye’de espor ekosisteminin mihenk taşlarından biri olduğunu vurguladığı konuşmasında;

“Türkiye’de 4 milyonu aşkın espor taraftarı var ve bu kitlenin tamamı League of Legends oyunumuzun ve ligimizin takipçisi durumunda. Riot Games’in tecrübeli ekibi, 2012 yılından beri ligin en büyüğünü belirlemek üzere TBF etkinliğini hayata geçiriyor. TBF etkinlikleri, düzenlenen aktiviteler, konserler ve birkaç gün süren festivallerle ülkemizde espor coşkusunun kalbi olmuş durumdaydı. Bu sene pandemi süreci nedeniyle fiziksel buluşmalar gerçekleştiremesek de yine bir ilke imza atarak, espor atmosferini dijital bir evrene taşıdık. 5 Eylül Cumartesi günü, esporun tüm güzelliklerine şahit olacağımız, kaliteli ve eğlenceli bir final günü geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu ise şunları söyledi:

“Vodafone olarak, oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. FreeZone markamızla ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Espor pazarına 3 yılda yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2022 sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz. Espor, gençler için bir tutku alanı. Biz de Gaming portföyümüzle gençlerin bu tutkularını en üst seviyede yaşamalarına olanak sağlıyoruz. Bu portföyle gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sunuyoruz. Yaptığımız kampanyalarla bugüne kadar 14 milyon kişiye ulaştık. Bu yıl tamamen dijital olarak düzenlenecek Türkiye Büyük Finali’nde biz de FreeZone markamızla espor severlere farklı deneyimler ve sürprizler sunacağız. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz.”

Dijital etkinlik alanı tasarlandı

Demacia Arena’da gerçekleşecek TBF için dijital bir etkinlik alanı da tasarlandı. Espor severler, her sene etkinlikte gerçekleştirme şansı buldukları aktivitelerden bazılarını bu alanda hayata geçirebilecek. Festivalin temasından yola çıkılarak hazırlanan bizolankazansin.com sitesini ziyaret eden oyun tutkunları, isimlerine özel dijital biletlerini de alabilecekler. Bugünden itibaren her etkinliğin unutulmazı olan anı duvarı, finalist takımlarla fotoğraf çektirme etkinliği ve ödüllü sponsor oyunları sitede aktif olacak.

Final heyecanı canlı yayında

5 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek dev final mücadelesi lolesports.com, Nimo TV, YouTube, Twitch, ve Vodafone TV üzerinden canlı yayınlanacak.



